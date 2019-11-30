مظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالعدالة ومحاكمة رموز النظام البائد

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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تظاهر آلاف المحتجين السودانيين، السبت، أمام مجلس الوزراء في الخرطوم، مطالبين بـ”تحقيق العدالة في قتلة شهداء الثورة، ومحاكمة رموز النظام البائد”.
وتجمهر المحتجون من مناطق عدة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يشقوا طريقهم نحو مجلس الوزراء، للمطالبة بحل فوري لقضية مفقودي فض الاعتصام قبل شهور بحسب وكالة الاناضول.
ووقعت حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وقتل خلالها 61 شخصًا على يد القوات الأمنية، بحسب وزارة الصحة، وأسفرت عن فقدان أشخاص.
بينما قدرت “قوى التغيير” التي قادت الاحتجاجات آنذاك، عدد القتلى بـ 128 شخصاً، فيما تحدثت لجنة طبية أخرى عن سقوط أكثر من 260 قتيلاً.
وأفاد مراسل الأناضول أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية ورددوا هتافات لتحقيق العدالة.
وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.
وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري الانتقالي (آنذاك) المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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