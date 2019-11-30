تنفيذ عملية أمنية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون بجبل أولياء

استطاعت شرطة محلية جبل أولياء فرض هيبة الدولة وسيادة القانون بمنطقة دار السلام بجبل أولياء عبر عملية أمنية مشتركة وذلك عقب ورورد بلاغات من مواطني المنطقة بوجود صراعات بين عدد من المجموعات المتفلتة بمربعات (6،7،8) إستخدم فيها السلاح الأبيض .

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وأوضح العميد شرطة علي عبد الرحمن علي مدير شرطة محلية جبل أولياء أنه فور ورود البلاغات لقسم دار السلام تم دعم قوات القسم بعدد (5) دوريات تحركت لموقع الحدث حيث تمت السيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمنطقة مشيراً إلى أنه وفي إطار الخطة المنعية تم تحريك قوة مشتركة من شرطة المحلية والقسم والقيادة العسكرية لتمشيط مختلف مربعات منطقة دار السلام في اليوم التالي عملت على إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون الأمر الذى لاقى إرتياحاً وقبولاً في نفوس المواطنين.

وأكد العميد علي عبد الرحمن بحسب اليوم التالي – إستمرار الحملات المنعية والوقائية لتوفير الأمن والإستقرار ومكافحة الجريمة مشيداً بلجان مربعات دار السلام ومساندتها للعملية الأمنية بالمنطقة مشيراً الى إفتتاح موقعين للتأمين بمربعي (7) و(8) كاشفاً عن إفتتاح عدد من النقاط بدار السلام في المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)