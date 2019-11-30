نقل عدد من رموز النظام البائد لسجون بالولايات بينهم كرتي

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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قالت مصادر – مطلعة- أن السلطات قامت بنقل عدد من قادة نظام المخلوع البشير، أبرزهم القيادي بحزب المؤتمر الوطني “المحلول” وزير الخارجية الأسبق، علي كرتي.
وذكرت المصادر،بحسب صحيفة التيار – أن كرتي، وعدداً من قادة نظام البشير، تم ترحيلهم إلى سجن شالا الاتحادي ، بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، وأضافت المصادر، إن السلطات أجرت خلال الساعات الماضية عمليات نقل لرموز النظام السابق المعتقلين من سجن كوبر إلى عدد من السجون بالولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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