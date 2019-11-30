العفو الدولية ترحب بقرار إلغاء قانون النظام العام

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رحبت منظمة العفو الدولية، بقرار الحكومة الانتقالية، بإلغاء قوانين النظام العام بالبلاد، واعتبرت إن الخطوة جاءت متأخرة كثيراً،

وقال نائب مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، بمنظمة العفو الدولية، سيف ماجانجو بحسب صحيفة التيار – “إنها خطوة كبيرة باتجاه حقوق المرأة في السودان”، وذكر إن “إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخراً كثيراً “، مشيراً إلى أنه كان يتم اعتقال الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي”، وأضاف “يجب أن تضمن الحكومة الانتقالية الآن إلغاء النظام القمعي بشكل كامل”، ويشمل ذلك إلغاء البنود التي تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام و المحاكم المخصصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)