التاريخ: 30-نوفمبر-2019
58 مشاهدة
ألقت فرعية مكافحة المخدرات بمحلية شرق النيل القبض على شبكة إجرامية تنشط في بيع وتوزيع المخدرات، وضبطت (160) رأس حشيش وأوقفت (5) متهمين بمنطقة السوق المركزي جنوبي الخرطوم وضبط العربة المستخدمة في عمليات التوزيع.
وتعود التفاصيل إلى توافر معلومات لدى الفرعية عن وجود شبكة تعمل على توزيع المخدرات بعدد من من المناطق تم تشكيل تيم للرصد والمتابعة، وبتأكيد المعلومة تم عقد مبايعة وهمية للعملية التي إمتدت من موقع بالقرب من مستشفى شرق النيل إلى منطقة السوق المركزي بالخرطوم وتم القبض على (5) متهمين، بحوزتهم (160) رأس حشيش مخبأة في كيس داخل المركبة تم تدوين بلاغ تحت المادة (15 أ) من قانون المخدرات.
وفي السياق تمكن فريق مكافحة المخدرات بشرق النيل بحسب اليوم التالي – من ضبط مايقارب (4) كيلو من الشاشمندي معدة للتوزيع في حيازة متهم بشارع (61) بالعمارات، إثر توافر معلومات عن نشاط المتهم في عملية بيع وتوزيع الشاشمندي بالمنطقة وبالمراقبة والتقصي تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم وبحوزته كيس من الشاشمندي زنة (3,80) كيلوجرام وضبط المركبة المستخدمة.
وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضعت المركبة والمخدرات المضبوطة معروضات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شبكة تنشط في بيع وتوزيع المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.