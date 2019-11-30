القبض على شبكة تنشط في بيع وتوزيع المخدرات

ألقت فرعية مكافحة المخدرات بمحلية شرق النيل القبض على شبكة إجرامية تنشط في بيع وتوزيع المخدرات، وضبطت (160) رأس حشيش وأوقفت (5) متهمين بمنطقة السوق المركزي جنوبي الخرطوم وضبط العربة المستخدمة في عمليات التوزيع.

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وتعود التفاصيل إلى توافر معلومات لدى الفرعية عن وجود شبكة تعمل على توزيع المخدرات بعدد من من المناطق تم تشكيل تيم للرصد والمتابعة، وبتأكيد المعلومة تم عقد مبايعة وهمية للعملية التي إمتدت من موقع بالقرب من مستشفى شرق النيل إلى منطقة السوق المركزي بالخرطوم وتم القبض على (5) متهمين، بحوزتهم (160) رأس حشيش مخبأة في كيس داخل المركبة تم تدوين بلاغ تحت المادة (15 أ) من قانون المخدرات.

وفي السياق تمكن فريق مكافحة المخدرات بشرق النيل بحسب اليوم التالي – من ضبط مايقارب (4) كيلو من الشاشمندي معدة للتوزيع في حيازة متهم بشارع (61) بالعمارات، إثر توافر معلومات عن نشاط المتهم في عملية بيع وتوزيع الشاشمندي بالمنطقة وبالمراقبة والتقصي تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم وبحوزته كيس من الشاشمندي زنة (3,80) كيلوجرام وضبط المركبة المستخدمة.

وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضعت المركبة والمخدرات المضبوطة معروضات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)