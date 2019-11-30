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الخليج 365 :
قالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّ قوى الحرية والتغيير شرعت في تسمية عدد من الأسماء وتسليمها لرئيس الوزراء حمدوك لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد استقالة المحافظ السابق جنقول.
وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريحاتٍ للصحيفة إنّ أولى خطوات المحافظ الجديد هي إعادة هيكلة بنك السودان والبنوك الأخرى.
وأشار إلى أنّه ستتمّ إعادة هيكلة للجهاز المصرفي ككل.
وكشف القيادي عن صدور قرار قريبًا ينصّ على إعفاء كافة مديري البنوك الحكومية وإعادة هيكلتها، ممثلة في”بنك التنمية العقاري، بنك النيلين للتنمية الصناعية وبنك الأسرة، وبنك الإدخار”.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار وشيك بإعفاء مديري البنوك الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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