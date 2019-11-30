إنطلاقة مثالية للهلال السوداني في مجموعات أبطال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انتصر الهلال السوداني على ضيفه بلاتينيوم الزيمباوي بهدفين مقابل هدفٍ في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن المرحلة الأولى من مباريات دور مجموعات أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف ممثل السودان اللاعب محمد موسى الضي”26″،”70″، وسيلاقي الهلال نظيره الأهلي المصري في السادس من ديسمبر المقبل.

وفي ذات المجموعة، حقّق النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف.

Advertisements

وسجّل ياسين الشيخاوي هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة الـ”50″، ليضع أوّل ثلاث نقاط في جعبته.

وفاز شبيبة القبائل على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي بهدفٍ دون مقابل على ملعب “أول نوفمبر 1954″ في مدينة تيزي أوزو أمام زهاء 20 ألف متفرج في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة.

وسجل توفيق عدادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ”66”.

وتختتم الجولة الأولى للمجموعة السبت بقمة الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.