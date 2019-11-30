شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضح الفنان عبد القادر بسبب ما أُشيع حوله وعدد من الفنانين بانتمائهم للجهاز في تصريحٍ لمصادر قائلاً: (استعجبت حول ما أُشيع في بعض الأسافير زُوراً وبُهتاناً، بأنّني عميدٌ بجهاز الأمن، رغم أنّ عمري تجاوز السبعين عاماً، مُبيِّناً (لردع الذين ينشرون مثل هذه الشائعات والأكاذيب، قُمت بفتح بلاغ بنيابة الجرائم المعلوماتية تحت الرقم “1950”، اتّهم فيه كدفعة أولى شابين وشابّة، مِمّن قاموا بإشانة سُمعتي)، بحسب صحيفة السوداني. المادة السابقة منظمة (الفاو) : 400 ألف دولار لتطوير قطاع التمور السودانية المقالة القادمة رسالة من طه سليمان لجمهوره

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد القادر سالم يفتح بلاغات إشانة سمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.