منظمة (الفاو) : 400 ألف دولار لتطوير قطاع التمور السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدمت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) 400 ألف دولار لتطوير قطاع التمور في السودان، وقال ممثل المنظمة خلال استعراض ورقته حول مشروع التعاون الفني لتطوير قطاع التمور السودانية بحسب (سونا) أمس، بالندوة العلمية المصاحبة للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، قال إن المشروع يهدف للتدخل السريع لدعم القطاع لتطوير البنى التحتية وترقية الصادرات وتحفيز الاستثمار، مؤكدا التركيز على الأصناف ذات القيمة المضافة العالية التسويق، مشيراً إلى أهمية رفع الإنتاج و تطوير الممارسات الزراعية والإسهام في نشر التوعية للمنتجين وتعظيم القيمة المضافة للتمور السودانية بالتصنيع وتحسين جودة الإنتاج للتصدير والمنافسة بالأسواق العالمية.

وأشاد البروفسور أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية بمشروع التعاون الفني لتطوير قطاع التمور السودانية المقدم من (الفاو) مضيفا أن المشروع خطوة في المسار الصحيح لترقية وتطوير التمور السودانية، لافتا إلى أن برامج المشروع يغطي مجالات الإنتاج والدعم التقني والتدريب والإرشاد للمنتجين بالإضافة إلى التسويق.

وأعرب قنيف عن سعادته لنجاح المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية 2019م، مبينا أن مؤشرات النجاح تمثلت في دعم المنظمات الدولية المختصة لقطاع التمور السودانية، موضحاً أن المهرجان حظي بمشاركة خارجية عريضة أكدت تطور التمور السودانية والاهتمام بإنتاجها وتصنيعها، وأشار إلى أن المهرجان عبر أيضاً عن مدى اهتمام السودانيين بشجرة النخيل وتطلعهم إلى تطوير منتجاتهم والوصول للأسواق العالمية.