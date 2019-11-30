سيميوني يتأهب لإيقاف ميسي على طريقة رونالدو

يخطط دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد لإيقاف ليونيل ميسي خلال مواجهة برشلونة في الليغا الإسبانية مساء الأحد والذي يعد العقل المدبر لكل التحركات الخطيرة للنادي الكتالوني.

وتألق ميسي أمام بوروسيا دورتموند وساهم في تأهل فريقه برشلونة في المركز الأول للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا وهو ما دفع دييغو سيميوني للتركيز أكثر على إيقاف النجم الأرجنتيني وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن سيميوني يخطط لاتباع نفس الأسلوب الذي راقب به كريستيانو رونالدو خلال مباراة يوفنتوس الإيطالي في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات مع ليونيل ميسي وأتى بثماره رغم خسارة الروخي بلانكوس للمباراة بهدف نظيف.

واعتمد سيميوني على قلب الدفاع البرازيلي فيليبي مونيتيرو والذي أوقف خطورة كريستيانو رونالدو في لقاء يوفنتوس وحرمه من التحرك بسهولة وفشلت محاولاته للاحتفاظ بالكرة وهو نفس الأمر الذي سيطبقه مدرب أتلتيكو مدريد مع ميسي.

ويحاول سيميوني الخروج من اختبار برشلونة بأقل الخسائر لاسيما أن الجمهور أبدى غضبه من تراجع مستوى فريقه خلال اللقاءات الماضية وابتعاده عن المنافسة على لقب الليغا تدريجيا.

ويملك برشلونة 28 نقطة في المركز الأول مناصفة مع ريال مدريد فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع ولديه 25 نقطة فيما لعب الروخي بلانكوس لقاء أكثر من قطبي الكرة الإسبانية بسبب تأجيل لقاء الكلاسيكو حتى 18 ديسمبر.

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وتبرز الإصابات داخل الفريقين حيث سيغيب الثنائي عثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو من برشلونة فيما خرج الثلاثي ستيفان سافيتش ودييغو كوستا وسيمي فيرساليكو من حسابات المدرب سيميوني بسبب الإصابة.

ومن المحتمل مشاركة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر بعدما تعافى من الإصابة ولكن سخونة اللقاء والالتحامات التي تشتهر بها قد تدفع المدرب إرنستو فالفيردي للابتعاد عن المخاطرة بضم اللاعب إلى التشكيلة الأساسية أو الدفع به منذ البداية.

ويوروسبورت سيتعرض برشلونة لضغط كبير حيث يأمل الخروج من المباراة ونقاط المباراة في جعبته كي يستمر في اللحاق بمنافسه ريال مدريد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)