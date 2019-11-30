مدير الكرة بالهلال: لا نخشى الأهلي.. وهذا أبرز أسلحتنا

أكد محمود جبارة “السادة” نجم الهلال السوداني السابق، أن الندية ستكون حاضرة في مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

السادة والذي يشغل منصب مدير الكرة بالهلال تحدث في حوار خاص عن مواجهة الأهلي ورأيه في المجموعة التي تضم النجم الساحلي وبلاتنيوم الزيمبابوي وطموح فريقه في هذه النسخة، وبحسب كوورة أوضح أسباب الغياب الفترة الماضية وغيرها من الأمور.

كيف ترى مواجهة الأهلي بعد فوزكم على بلاتنيوم وخسارة الأحمر من النجم؟

مؤكد أن الندية ستكون حاضرة أمام الأهلي لأن فرق وادي النيل عندما تواجه بعضها يغلب طابع الحماس وترتفع الدوافع، فضلا عن رغبتنا في استغلال فوزنا على بلاتنيوم في الجولة الأولى وكذلك رغبة الأهلي في التعويض بعد الخسارة من النجم.

الأهلي يمر بحالة طيبة مع فايلر رغم الخسارة من النجم.. ألا يقلقكم ذلك؟

نعم الأهلي يمر بحالة طيبة وبدأ الفريق في التعافي مع فايلر، ولكن هذا الوضع لا يقلقنا فالهلال فريق كبير وصاحب جمهور عريض ورئيس متفانٍ.

ما رأيك في المواجهات العربية.. وهل كنت تفضل تجنبها؟

من الصعب الحديث عن تجنب أو تفضيل هذه المواجهات، فأنا أرى أن الهلال في مرحلة بناء وهو ما يجعل التفكير في البطولة أمر غير منطقي، وربما إذا لعب الفريق دون ضغوطات قد يذهب بعيدًا في المنافسة.

وما هدفكم في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا؟

أستطيع أن أقول لدى الهلال مشروع كبير يعمل جاهدًا على تحقيقه وهو الوصول لمنصات التتويج في السنين القليلة القادمة، وبنسبة كبيرة نجد أن الفريق قد تخطى أخطاء الموسم السابق.

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برأيك ما أبرز العوامل المساعدة لكم في دوري الأبطال هذا الموسم؟

بلا شك أبرز العوامل هو جمهورنا الكبير، بالإضافة لرئيس النادى أشرف الكاردينال الذي لا يبخل على النادي بكل وسائل الدعم.

لماذا غاب الهلال عن المنافسة بدوري الأبطال في المواسم الأخيرة؟

السبب في غياب الهلال عن المنافسة في الفترة الماضية عدة مشاكل، أبرزها عدم التخطيط السليم وتغيير المدربين وجلب محترفين دون مستوى المنافسة.

من ترشح للقب دوري الأبطال هذا الموسم؟

لا يمكن التنبؤ بمن سيفوز في الوقت الحالي.. كل الاحتمالات للفوز بالبطوله تظل مفتوحة بسبب قوة الأندية المشاركة في هذه النسخة.

بعد الجولة الأولى ما تقييمك لمستوى مجموعة الهلال؟

المجموعة صعبة كحال كل المجموعات إذ تعتبر هذه البطولة هي الأقوى على مر تاريخ المنافسة، لكننا سنقاتل من أجل حجز أحد مقعدي التأهل رغم صعوبة المجموعة.

أخيرًا ما رسالتك لجمهور الهلال؟

الهلال يمر بمرحلة تغيير جلد وهذا يتطلب عملًا فنيًا كبيرًا وصبرًا من أنصار النادي على الفريق وقد تعتبر هذه المنافسة فرصة جيدة لتجهيز فريق شاب للمستقبل وهي فلسفة منطقية في ظل ظروف الفريق الحالية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)