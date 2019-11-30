عامل اجنبي يقتل زميله طعنا بالسكين غرب ام درمان

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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سدد عامل اجنبي طعنة قاتلة لزميله على صدره في مشاجرة وقعت بينهما بسبب مبلغ مالي، وذلك بضاحية دار السلام غرب ام درمان.
وقال مصدر عيان بحسب المجهر ان الحادث وقع على خلفية خلاف مالي وانه فور وقوع الحادث تم ابلاغ شرطة السلام بامبدة، والتي باشرت التحقيق والقت القبض على المتهم رهنم التحقيق.
واوضح المصدر ان المتهم سجل اعترافا قضائيا بالحادث.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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