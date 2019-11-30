عامل اجنبي يقتل زميله طعنا بالسكين غرب ام درمان

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : حوادث 86 مشاهدة سدد عامل اجنبي طعنة قاتلة لزميله على صدره في مشاجرة وقعت بينهما بسبب مبلغ مالي، وذلك بضاحية دار السلام غرب ام درمان. Advertisements وقال مصدر عيان بحسب المجهر ان الحادث وقع على خلفية خلاف مالي وانه فور وقوع الحادث تم ابلاغ شرطة السلام بامبدة، والتي باشرت التحقيق والقت القبض على المتهم رهنم التحقيق. واوضح المصدر ان المتهم سجل اعترافا قضائيا بالحادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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