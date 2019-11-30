عامل مزرعة يقتل زميله تحت تأثير الخمر بشمال بحري

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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نجحت شرطة ومباحث قسم شرطة الدروشاب من القبض على عامل بمزرعة سدد طعنة غائرة لآخر “اعمال حرة” تحت تأثير الخمر بضاحية الدروشاب شمال بحري.
وقال مصدر للمجهر ان الضحية لفظ انفاسه الاخيرة فور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي خفت الى موقع الحادث وحرزت اداة الجريمة وارسلت الجثة للمشرحة، وبالتحري مع المتهم سجل اعترافا بارتكاب الجريمة جارية تكملة الملف لتقديمه للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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