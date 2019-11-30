عامل مزرعة يقتل زميله تحت تأثير الخمر بشمال بحري

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة نجحت شرطة ومباحث قسم شرطة الدروشاب من القبض على عامل بمزرعة سدد طعنة غائرة لآخر “اعمال حرة” تحت تأثير الخمر بضاحية الدروشاب شمال بحري. Advertisements وقال مصدر للمجهر ان الضحية لفظ انفاسه الاخيرة فور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي خفت الى موقع الحادث وحرزت اداة الجريمة وارسلت الجثة للمشرحة، وبالتحري مع المتهم سجل اعترافا بارتكاب الجريمة جارية تكملة الملف لتقديمه للمحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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