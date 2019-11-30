جمعية رعاية الأمومة تنظم وقفة احتجاجية لمناهضة قرار الغاء المنظمات

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة نظمت الجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة،وقفة احتجاجبة مطلبية بمشاركة الامهات والارامل والنساء معيلات الاسر البالغ عددهن “13” الفاً رفضاً للقرار الذي وصفته بغير الموافق والجائر والذي أصدرته مفوضية العون الانساني. Advertisements وأوضحت ممثلة الارامل ان الاحتجاجات ستتواصل حتى يتم وضع الامور في نصابها، مرددين شعارات، “الامهات دايرين دايرين حق اليتيم” وطالبت امهات الايتام بحقوق ابنائهن من الكفالات والتمويل والمشروعات. وبحسب المجهر أن القرار تضرر منه أكثر من “7” آلاف من اليتامى داخل ولاية الخرطوم و”8″ آلاف من الايتام بالولايات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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