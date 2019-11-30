شركة تسويق شبكي تحتال على (108) مواطنين بالقضارف

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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كشفت مصادر، عن وجود أكثر من (108) مواطنين سودانيين بينهم طلاب وطالبات جامعات، عالقين بمدينة القضارف، كانوا في طريقهم إلى إثيوبيا لحضور فعاليات مؤتمر تنظمه شركة Mevolve International للتسويق الشبكي.
وقال عدد من العالقين بحسب صحيفة الصيحة، إن منظمي المؤتمر خدعوهم وتحصلوا من كل واحد منهم مبلغ (34) ألف جنيه إضافة لـ(2500) جنيه للتأشيرة، وإن العدد الكلي للمسافرين (240) شخصاً، لكن الشركة فشلت في عمل التأشيرة لمعظمهم، وإنهم الآن يقيمون في غرف على الحدود أشبه بالحظائر، بينما اتجه بعضهم إلى القضارف في انتظار توفير بصات لهم من قبل الشركة لأن النقود التي يحملونها معهم “انتهت”.
وقال العالقون إن قيادات المؤتمر رفضوا إعادة النقود التي سلموها لهم، ولم يسلموهم كذلك جوازاتهم التي ادعوا أنها بالقنصلية الإثيوبية للتأشيرة، كما تحججوا بانقطاع الكهرباء في القنصلية وتارة بعطلة نهاية الأسبوع، وأخيراً سافروا إلى إثيوبيا وتركوا ضحاياهم على الحدود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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