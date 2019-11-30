قيادي اتحادي: قوى الحرية والتغيير انحرفت عن المسار وتنكرت لشعارات الثورة

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة شن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالولايات المتحدة الاميركية أحمد السنحك هجوماً لاذعاً على قوى الحرية والتغيير متهما اياها بانها انحرفت عن المسار الصحيح وتنكرت لشعارات الثورة لافتاً الى ان المؤتمر الوطني لا زال متمسكاً بمفاصل الدولة ويديرها بخلاياه النائمة الموجودة على رأس الخدمة المدنية. واستنكر السنجك ان تسمح الاجهزة الامنية لرموز النظام البائد باقامة الندوات والليالي السياسية وتنظيم المظاهرات وتسيير المواكب للتحريض ضد الثورة مؤكداً بحسب آخر لحظة ان كل رموز النظام السابق والفاسدين والمفسدين طلقاء. Advertisements وقال السنجك ان كبار اللصوص والقطط السمان والقتلة وسافكي الدماء غادروا البلاد عبر بوابة مطار الخرطوم. ونفى السنجك ان يكون “قوش” قاد اي محاولات لرأب الصدع بين الاتحاديين واصفا الامر بالاشاعات غير الصحيحة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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