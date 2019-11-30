لوال: انتخاب الخرطوم لرئاسة (إيقاد) يعني تحقيق سلام بجنوب السودان

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة هنأ المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان استيفن لوال نقور السودان بانتخابه رئيسا للدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية “ايقاد” Advertisements واشار الى الدور الذي ظل يلعبه السودان في عملية السلام في القارة الأفريقية خاصة في دولتي جنوب السودان وافريقيا الوسطي، وقال ان السودان دولة محورية يجب دعمها. واوضح وفقاً للمجهر، ان انتخاب السودان لرئاسة ايقاد لهذه الدورة يعني تحقيق السلام مكتمل الاركان في دولة جنوب السودان بحكم معرفة الخرطوم لطبيعة الازمة وكيفية حلها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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