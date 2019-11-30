قيادي بارز في “أنصار الله” يتحدث عن “الوسيط الأنظف والأطهر” لحل الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو المجلس السياسي لجماعة “أنصار الله” في اليمن، محمد البخيتي، إن إسقاط الدفاعات الطائرة الأباتشي يشكل ضربة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

وأضاف “كما أنه من مصلحة السعودية التقاط هذه الرسالة القوية وإلا فإن خسائرها ستكون أكبر”، وذلك في تصريحات لقناة “الميادين”.

وذكر البخيتي أن التحالف السعودي غير موقفه بشأن وقف الحرب على اليمن لكن “إسرائيل” وأمريكا تعرقلان.

وتابع “التغير في الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن وقف الحرب بات واضحا وإن لم يعلن، لكن أمريكا وإسرائيل هما من تعرقلان”.

كما لفت إلى أن “غالبية المراهنين في اليمن على العدوان السعودي أدركوا فشل رهانهم لأن موازين القوى تغيرت عسكريا ومعنويا خصوصا بعد حالة الانهيار في صفوف قوات العدوان”.

وتابع “حتى معركة النفس الطويل التي راهن عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتت لصالح الجانب اليمني”.

ووصف البخيتي سلطنة عمان بالوسيط “الأنظف والأطهر” في ظل عرقلة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات، كما أكد أن روسيا هي طرف داعم لجهود إنهاء الحرب في اليمن، مضيفا “استراتيجية اليمن تقوم على تحقيق سلام دائم وشامل، واليمن لن يكون حديقة خلفية لأي دولة”.