شركة تسويق شبكي تحتال على (108) مواطن بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشَفَت معلومات تحصّلت عليها (الصيحة)، عن وجود أكثر من (108) مُواطنين سودانيين، بينهم طلاب وطالبات جامعات، عالقين بمدينة القضارف، كانوا في طريقهم إلى إثيوبيا لحُضُور فعاليات مُؤتمر تُنظِّمه شركة MEVOLVE international للتسويق الشبكي.

وقال عدد من العالقين لـ(الصيحة)، إنّ منظمي المؤتمر خدعوهم وتحصّلوا من كل واحد منهم مبلغ (٣٤) ألف جنيه إضافةً لـ(٢٥٠٠) جنيه للتأشيرة، وإنّ العدد الكلي للمسافرين (٢٤٠) شخصاً، لكن الشركة فشلت في عمل التأشيرة لمُعظمهم، وإنّهم الآن يُقيمون في غُرف على الحدود أشبه بالحظائر، بينما اتّجه بعضهم الى القضارف في انتظار توفير بصات لهم من قبل الشركة لأنّ النقود التي يحملونها معهم “انتهت”.

وقال العالقون، إنّ قيادات المؤتمر رفضوا إعادة النقود التي سلّموها لهم، ولم يُسلِّموهم كذلك جوازاتهم التي ادّعوا أنها بالقنصلية الإثيوبية للتأشيرة، كما تحجّجوا بانقطاع الكهرباء في القنصلية وتارة بعطلة نهاية الأسبوع، وأخيراً سافروا إلى إثيوبيا وتركوا ضحاياهم على الحدود، بعد أن أوهموهم أنهم سيأخذونهم في سياحة إلى منطقة الحمرة بعد أن انقضاء المؤتمر، وأكد بعض العالقين أنهم يعيشون أوضاعاً مَأساوية بعد نفاد النقود التي بحوزتهم واستيلاء أصحاب الشركة على العُملات الأجنبية التي يحملونها بحجّة تبديلها لهم بالعُملة الإثيوبية.