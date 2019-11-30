الكاف يعلق علي أنتصار الهلال علي بلاتنيوم الزيمبابوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علق موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف علي فوز الهلال علي منافسه بلاتنيوم عبر موقعة الرسمي حيث كتب الاتي حسب ما رصدت (سودانا فوق) سجل محمد موسى الضي ثنائية رائعة ليفوز العملاق السوداني علي بلاتنيوم بهدفين لهدف.. وأشار موقع الي تسديدات الشغيل والسؤال ميرغني

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