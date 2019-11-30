وائل جمعه نجم الاهلى المصرى يدلي بتصريحات مثيرة عن مواجهة الأهلي والهلال

الخليج 365 :

دافع وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري عن خيارات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، والتشكيل الذى لعب به والتغييرات التى أجراها أمام النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا.

وخسر فريق الأهلي من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة،على ملعب رادس فى الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال جمعة فى تصريحات تليفزيونية، أن فايلر تعامل مع المباراة فى ضوء المتاح وما فرضته عليه متغيرات المباراة موضحا أن الطرد المبكر اضطر المدرب السويسرى إلى تغيير طريقة اللعب بالإضافة إلى توقيت الهدف المبكر غير من حساباته الفنية وزاد على ذلك إصابة على معلول وخروجه من اللقاء.

وقال الصخرة، إنه يثق فى فوز ألأهلى على الهلال وبلاتينيوم داخل وخارج الملعب وتصدر المجموعة على حساب النجم الساحلى والفريق السودانى الذى نجح في اعتلاء الصدارة بعد الجولة الأولى، وحصد 15 نقطة