لنجنب مساجدنا الصراع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان بزغ فجر الدعوة الاسلامية والمسجد يمثل حجر الزاوية فى توجيه الناس وتنظيم شؤونهم وادارة امورهم ولم يكن محلا للخلاف ولا ساحة للصراع بين مكونات المجتمع وانما منه تدار الدولة وتقضى حوائج الناس ، ويحظى المسجد كمؤسسة عامة بقبول الكل وهو بعيد جدا عن صراعاتهم وخلافاتهم وله فى النفوس قدسية وتقدير عالى ومكانة قيمة .

ويلزم ان يظل المسجد مكانا جامعا يلتقى الناس على احترام خصوصيته ويتفقون على تجنيبه بالكامل تبايناتهم وصراعاتهم ويصلح ان يكون مؤسسة تفصل فى النزاعات ويقبل الناس حكمها وبذا يقود المسجد الاستقرار فى المجتمع ويبحث الكل عن سبب تطوير الامور والذهاب بها نحو الافضل .

وفى عهد الانقاذ – التى اجرمت وغيرت – هناك مساجد اعتبرها منسوبو الحركة الاسلامية قادة وقاعدة انها مراكز تخصهم ومنابر لهم لايسمح لغيرهم باعتلائها وفوق ذلك يوظفونها خدمة لاجندتهم الحزبية لا لارشاد الناس وبث خطاب غير مسيس مما جعل الكثير من الناس ينظرون الى ان هذه المساجد على انها أصبحت مراكز لادارة النشاط السياسى اكثر من كونها ساحات ارشاد وتوجيه .

من هذه المساجد التى سعى الاسلاميون بسيطرتهم عليها الى الغاء دورها الريادى وتجييرها لصالحهم مسجد جامعة الخرطوم حيث وظفوه منبرا للنيل من خصومهم وبعد فقدهم السلطة سعوا الى مواصلة توظيفه كمنبر سياسى لممارسة العمل المعارض بل حتى التحريض على مخالفيهم ولما تصدت ادارة المسجد ومن خلفها ادارة الجامعة لمحاولات تسييس المنبر وادخاله في الصراع هتف ضدها بعض الموتورين من اعضاء الحركة الاسلامية وحاولوا نشر الفوضى والاستثمار في الفتنة لكن وعى الناس فوت عليهم مرادهم .

قالت جامعة الخرطوم ان مسجد الجامعة متاح للجميع ومنبره ليس حكرا على جهة لكن يلزم تنظيم ذلك والتنسيق بين من يريد اعتلاء المنبر والادارة المختصة لكن الاسلاميين قرروا ان يعتلى منبر امس الجمعة دكتور محمد عبد الله الجزولى ورات الجامعة ان الخطوة غير سليمة لانها لم تمر عبر الاطر المتبعة والضوابط المعمول بها واستنكرت ادارة الجمعة اصرار الجزولى على اعتلاء المنبر دون تنسيق معها وانه لفرض ذلك كامر واقع وصل قبل الموعد الرسمى لخطبة الجمعة بنصف ساعة واعتلى المنبر وإن الجامعة كان بمقدورها انزاله بالقوة لكن مراعاة لحرمة المسجد وتجنيبه الفتنة تركت الأمر يمضى وبعد الصلاة اجتمع المختصون بالجزولى وابلغوه رفضهم لطريقته واستنكارهم لفعله فرفض حديثهم وهاجمهم ثم هتف انصاره ضد ادارة المسجد وادارة الجامعة ولولا حكمة ادارة المسجد لتوسعت دائرة الفتنة وتطاير شررها والحمد لله ان ربنا سلم .

لابد من القول بضرورة تجنيب مساجدنا الصراعات السياسية وابعادها عن التجاذبات والتراشقات ولنجعل من المسجد ساحة تجمعنا لا مكانا يفرقنا