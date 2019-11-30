تنامي القدرات اليمنية تخيف العدوان.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى كل فترة تظهر القدرات الجديدة والمتطورة للجيش اليمنى التى تحير قوى العدوان والمراقبين فى تناميها اذ ان الناس شهدت هذا التطور الكبير للقوي الصاروخية اليمنية وكذلك سلاح الطيران المسير الذي هاجم مرات عديدة مواقع كثيرة فى بلدان العدوان ونجح اليمنيون فى قلب المعادلة على الأرض وهم يحولون الصراع من ارضهم التى كان يستهدفها المعتدون ويجعلون الاشتباك فيها الى دار عدوهم اذ بفضل تصميمهم ومقدراتهم العالية وتطوراتهم النوعية ونجاحهم الفائق في تحويل دفة المعركة تراهم يحولون أرض العدوان الى ساحة للحرب ونقلوا الصراع من مناطقهم الى دار عدوهم واجبروه على التراجع وهاهم يحتلون المدن السعودية

على الحدود التى هرب منها جنود الجيش السعودي تحت وقع ضربات ابطال اليمن الاشاوس الذين لم تخفهم الجموع المحتشدة ولا الطائرات المقاتلة فتقدموا وتراجع العدوان .

وقد شهد العالم مافعلته الصواريخ الباليستية اليمنية بالمعتدين سواء فى معسكراتهم وحامياتهم داخل اليمن أو حتى فى عمق اراضى العدو واستهداف اليمنيين عبر صواريخهم وطيرانهم المسير لمواقع حساسة اقتصاديا وعسكريا لدى العدو فى داخل اراضيه اكبر دليل على نجاح اليمنيين المنقطع النظير فى ادارتهم للمعركة بل وحتى تمكنهم من ايلام عدوهم وجعله يندم على القرار الخاطئ بزج نفسه فى الحرب على اليمن .

ولم تكن هذه فقط نجاحات اليمنيين وانما حققوا غيرها وتمكنوا بعزة واقتدار من اسقاط طائرات العدوان المتطورة والمعقدة التى ظن الغزاة تفوقهم بها وامتلاكهم الحسم فى الجو لكن ابطال اليمن كسروا المعادلة واسقطوا منها ماتيسر حتى لم يعد اهل العدوان يشعرون بتفوقهم رغم اعدادهم وعديدهم .

وفى هذا الصدد ومواصلة لتحقيق النجاحات اليمنية ومزيدا من خيبات العدوان وسقطاته اعلنت مصادر اخبارية عن اسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أباتشي سعودية قبالة عسير ، وتم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو في منطقة مجازة ، وافادت الانباء عن اشتعال النيران فيها ومصرع طاقمها المكون من ضابطين سعوديين .

ويأتى هذا الحدث فى سياق التطور المتواصل الذي تشهده قدرات الجيش اليمنى واللجان الشعبية مما يشى بالمزيد من الانتكاسات على جبهة العدوان يوما بعد آخر .