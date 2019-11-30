رسالة من طه سليمان لجمهوره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الفنان طه سليمان انه يكون في قمة سعادته عندما يتابع تعليقات جمهوره سواء اكانت ايجابية او سلبية، واضاف في رسالة لجمهوره بعث بها عبر منشور بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: “انتم مصدر قوتي”. وبحسب آخر لحظة طه دخل طوال الايام الماضية في حالة بروفات متواصلة استعداداً لحفلات ذكرى الاستقلال وذكرى ثورة ديسمبر المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

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