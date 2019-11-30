المريخ يؤدي مرانه الرئيسي للفلاح عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاد فريق الكرة بالمريخ صباح أمس الجمعة إلى التدريبات وأدى مرانًا قويًا بملعبه في العرضة جنوب استعدادًا لمباراته المرتقبة مساء غد الأحد مع الفلاح عطبرة بإستاد الخرطوم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من القسم الأول لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد راحة منحها الطاقم الفني للاعبين ليوم واحد (الخميس) بسبب العودة من كوستي وأداء مباراة الأحمر مع الرابطة التي كسبها المريخ بهدفين لهدف، واشتمل التدريب المريخي الذي أقيم في الصباح على تمارين متنوعة بمشاركة 19 لاعبًا وتحت إشراف الطاقم الفني بقيادة الكابتن جمال أبوعنجة المدير الفني والأسطورة حامد بريمة مدرب الحراس والكابتن عمر زيقا المشرف على تدريبات اللياقة البدنية.

تمارين مختلفة

انطلق مران الفرقة الحمراء في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا في ملعب النادي بالعرضة جنوب واستمر لمدة ساعتين اشتملت على تمارين مختلفة منها الجري حول الملعب وتمرير الكرة من لمسة واحدة واللعب على الأطراف والتكتيك والتنظيم، إلى جانب عدد من التدريبات البدنية التي أشرف عليها الكابتن عمر زيقا وتحت أنظار المدير الفني جمال أبوعنجة، كما ركز الطاقم الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الرابطة الأخيرة والتحدث مع أكثر من لاعب والتوجيه بصورة مستمرة، وقبل انتهاء التدريب أجرى الجهاز الفني تقسيمة للعناصر التي تواجدت في التمرين من منتصف الملعب عرفت تسجيل أكثر من خمسة أهداف وظهور جيد لعدد من نجوم الفرقة الحمراء بقيادة أمير كمال وضياء الدين محجوب ومحمد هاشم التكت.

تدريبات للحراس

أخضع مدرب الحراس الأسطورة حامد بريمة ثلاثي مرمى المريخ المكون من علي عبد الله أبوعشرين ومحمد مصطفى ومنجد النيل إلى تمارين متنوعة ومختلفة أهمها التركيز على كيفية إجادة التعامل مع الكرات العكسية والخروج لها، إلى جانب تدريبات التسديد من مختلف المواقع وعدد من التمارين الأخرى التي أداها اللاعبين بتميز عالي رغم قوتها واستمراريتها وكان حارس المريخ الأسبق وأحد أبطال جيل مانديلا حامد بريمة حرص على مواصلة تقديم النصائح للحراس والتحدث معهم كثيرًا خلال تنفيذ التدريبات المختلفة وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأداء بينهم واشتعال المنافسة.

بيبو من الخارج

حضر الكابتن أحمد آدم بيبو لاعب الطرف الأيسر بفريق المريخ إلى ملعب القلعة الحمراء صباح أمس الجمعة وتابع التدريب من الخارج والتقى بالجهاز الطبي المكون من د. محمد كمال وأبرسي ومسئول العلاج الطبيعي خالد حبشكا وذلك للوقوف على شفائه الكامل ومدى إمكانية عودته للتمارين مع المجموعة، كما قابل بيبو الكابتن جمال أبوعنجة المدير الفني للفريق وتحدث معه عن موقف إصابته التي كان قد تعرض لها قبل عدة أسابيع وتسببت في عدم مشاركته في مباراة المنتخب بجوهانسبيرج رغم تواجده مع صقور الجديان هناك، كما أبعدته عن التواجد في تمارين المريخ ومباراتي الهلال والرابطة كوستي، وينتظر أن يعود بيبو للتمارين خلال الأسبوع الحالي.

مران ختامي

يضع فريق المريخ لمساته الأخيرة لمباراته المرتقبة مساء غد الأحد مع الفلاح عطبرة بإستاد الخرطوم، يضعها في تمام الساعة السادسة من أمسية اليوم السبت في ملعب نادي الخرطوم بنادي الأسرة بالخرطوم 3 وذلك بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق حاليًا، عدا المصابين وتحت إشراف ثلاثي الجهاز الفني جمال أبوعنجة وحامد بريمة وعمر زيقا، ويستمر التدريب الختامي لمدة ساعة واحدة فقط يؤدي خلالها نجوم الفرقة الحمراء تمارين إحماء وتفكيك عضلات، مع بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، إلى جانب الاهتمام بالجانب الترويحي كذلك، ومن المنتظر أن ينطلق المران الختامي بمحاضرة من قبل الكابتن جمال أبوعنجة للاعبين ويتحدث فيها عن شكل التدريب والتطرق لمباراة الغد المنتظرة مع الفلاح عطبرة.

تسليم حافز الرابطة

تسلم لاعبي المريخ بعد نهاية مران أمس الصباحي بالعرضة جنوب وأعضاء الطاقم الفني حافز الفوز على فريق الرابطة كوستي بهدفين لهدف في المباراة التي لعبت عصر الأربعاء بإستاد كوستي، حيث قام بتسليم الحافز السيد أنس نصر الدين مدير الكرة بالمريخ والكابتن خالد أحمد المصطفى رئيس القطاع الرياضي، المعروف إن مجلس إدارة النادي كان أمَّن بصورة رسمية على ضرورة تسليم حوافز الفوز في مباريات الدوري الممتاز داخل العاصمة والولايات في وقتها بعد يوم واحد من موعد أي مباراة وذلك حتى يكون نجوم الفرقة الحمراء والجهاز الفني في كامل المعنويات للمباريات الأخرى.

معسكر مقفول الليلة

ينتظم فريق المريخ في معسكر مقفول اعتبارًا من نهاية مران اليوم المسائي بملعب نادي الخرطوم في نادي الأسرة، وسيكون المعسكر الذي درج الأحمر على إقامته قبل يوم من موعد أي مباراة في الدوري الممتاز بفندق كانون ويستمر حتى نهاية مواجهة الغد مع الفلاح عطبرة، وأخطرت دائرة الكرة بقيادة السيد أنس نصر الدين اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني بموعد المران الختامي اليوم والدخول في المعسكر المقفول بعد نهاية تدريب أمس الصباحي بإستاد المريخ في العرضة جنوب.

المباراة بإستاد الخرطوم

أكد الأستاذ عبد العظيم بابكر المدير التنفيذي لاتحاد الخرطوم المحلي أن مباراة المريخ والفلاح عطبرة المقرر إقامتها مساء غد الأحد في بطولة الدوري الممتاز ستلعب بإستاد الخرطوم عند الساعة السابعة مساءً وقال في تصريحات لـ(اليوم التالي): تلقينا إخطارًا رسميًا مع الاتحاد العام يؤكد فيه الموافقة على طلب المريخ العاصمي بتحويل مباراته مع الفلاح عطبرة من القلعة الحمراء إلى إستاد الخرطوم بسبب عدم جاهزية أرضية ملعب الأحمر وبناءً على ذلك قمنا بإكمال الترتيبات المتعلقة بقيام المواجهة بشيخ الملاعب واجراء بعض التعديلات في دوري الدرجة الأولى وإخطار الأندية بالتعديل الجديد والتأكيد لناديي المريخ والفلاح بقيام اللقاء داخل إستاد الخرطوم عند الساعة السابعة، وفي ختام إفاداته تمنى عبد العظيم أن تجيء المواجهة ممتعة وقوية من الطرفين حتى تخرج الجماهير الرياضية سعيدة بأداء ممتع وأشار إلى أن اتحاد الخرطوم أكمل كافة الاستعدادات حتى تخرج المباراة في ثوب قشيب، داعيًا الجمهور للتشجيع بصورة حضارية وجميلة بعيدًا عن التجريح والتعصب والهتافات السلبية ومساعدة نجوم الفريقين على أن يقدموا أداءً متميزًا على مدار الشوطين.