(حمدوك): قانون النظام العام كان اداة استغلال وانتهاك وإهدار  لكرامة الناس

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أشاد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في الولايات, وقال في تدوينه على حسابه الشخصي بتطبيق فيسبوك امس ان ذوي النفوس الضعيفة كانوا يتخذونها ذريعة للتكسب الشخصي، المادي والمعنوي ويعاقبون من يقاوم بالمصادرات والعقوبات البدنية والاذية النفسية. Advertisements وحيا حمدوك نساء وشابات وشباب السودان الذين قال انهم تحملوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم، مؤكداً بحسب آخر لحظة، التزام حكومة الفترة الانتقالية بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بازالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد ان حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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