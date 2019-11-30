أخيراً.. القبض على المتهم الأول ببيع “خط هيثرو” الشريف بدر وإحالته إلى كوبر

ألقت نيابة المال العام القبض على القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة السودانية للخطوط الجوية “سودانير”، الشريف أحمد عمر بدر، على خلفية قضية بيع “خط هيثرو”. Advertisements وأكدت مصادر، أن الشريف بدر تمت إحالته إلى سجن كوبر بعد القبض عليه، عقب فتح ملف “خط هيثرو” من جديد من قبل النائب العام، وأوضحت المصادر أن الشريف سبق التحري معه في القضية وتم شطب البلاغ في مواجهته في عهد النائب العام الأسبق عمر أحمد لعدم كفاية الأدلة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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