عبد القادر سالم يلجأ للقضاء بسبب عميد في الامن

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة دون رئيس مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان الدكتور عبد القادر سالم بلاغاً بنيابة المعلوماتية تحت الرقم “1950” يتهم فيه شابا وضابة بنشر شائعات واكاذيب عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعما فيها بانه عميد بجهاز الامن. Advertisements وقال عبد القادر سالم لآخر لحظة انه فنان يؤدي رسالته الوطنية عبر فنه ولا صلة له بجهاز الامن او غيره، مضيفاً ان مثل هذه الشائعات لم تخرج بالصدفة وان من يروجون لها لهم اهدافهم وهي افتراء عليه وكذب وانه سيقاضي كل من تسول له نفسه بالافتراء عليه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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