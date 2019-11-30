القيادي ب(قحت) ابراهيم الشيخ: لسنا مع عزل المؤتمر الوطني لعشر سنوات أو عن الانتخابات، وإنما خلال الفترة الانتقالية فقط

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ إنهم ليسوا مع حظر حزب المؤتمر الوطني لـ(10) سنوات وإنما عزله في الفترة الإنتقالية، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365)

وشدد الشيخ في حديثه لبرنامج “حوار مفتوح” بفضائية النيل الأزرق على أنهم لن يصادروا حق المواطنين في التصويت للإسلاميين خلال الإنتخابات، وأضاف ” صناديق الإنتخابات تحكم”، وكشف الشيخ عن ترشيحه من قبل حزبه لتولي منصب والي الخرطوم، وأشار إلى أن كل الولايات قدمت مرشحيها لمناصب الولاة بإستثناء ثلاث ولايات.

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مؤكداً أن تقسيم الولايات لا يتم على أساس حزبي، وقال إنهم يبحثون مشاركة لجان المقاومة في المجلس التشريعي وأن هناك إتصالات بهذا الخصوص، وأكد الشيخ أن قوى الحرية والتغيير متفقة على تسليم الرئيس السابق البشير للمحكمة الجنائية، ودعا المكون العسكري لتغيير موقفه بشأن تسليم البشير.

وسخر من الحديث عن وجود محاولات إنقلابية، وقال ” مافي انقلابات حتحصل لانو الثورة محروسة”، وبشأن مفاوضات جوبا أكد الشيخ سعيهم للإتفاق مع قوى الكفاح المسلح، ونفى وجود خلافات داخل المؤتمر السوداني، مؤكداً عدم رغبته في تولي رئاسة الحزب مرة أخرى، ولم يستبعد التجديد لرئيس الحزب الحالي عمر الدقير مرة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)