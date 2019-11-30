مؤسسة ابن البادية تنظم رحلة للاعلاميين

ترتب مؤسسة صلاح بن البادية الثقافية لرحلة اعلامية مدعومة الى المملكة الاردنية الهاشمية لزيارة المؤسسات الاعلامية الاردنية والمواقع الاثرية والسياحية. Advertisements وتصاحب الرحلة ورش تحضيرية ومحاضرات بمجموعة الراية الاعلامية وندوة واحتفال بمجمع اللغة العربية الاردني. وحددت المؤسسة بحسب آخر لحظة يوم الثلاثاء القادم كآخر موعد لدفع الرسوم واستلام جوازات الاعلاميين الراغبين في السفر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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