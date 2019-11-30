مصدرون: الزكاة تتحصل نفايات وأتربة السمسم

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 26 مشاهدة طالب مصدرون ودافعوا زكاة بخصم نسبة “10%” من قيمة تحصيل جوال السمسم المدفوعة للزكاة كتعويض لفاقد الغربلة، فيما اتهموا ادارة الديوان بتحصيلها دون وجه حق، وقال وكيل المصدرين باسواق محاصيل القضارف مجدي مصطفى ان ادارة الديوان عليها ان تتعامل بعدالة وتقوم باعادة نسبة الفاقد لحوال محصول السمسم، وردد “اذا لم تقم باعادتها فانها تتحصل رسوما عن الاتربة ونفايات السمسم”. Advertisements ونوه مصطفى وفقاً لآخر لحظة، لضرورة توحيد قناة تحصيل الرسوم بان تكون في ايصال واحد تلافياً للبطء الذي يلازم عمليات الصادر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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