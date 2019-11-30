تدابير واجراءات للتعامل مع المخدرات في الجامعات

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة وجهت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات مديري الجامعات من خطورة المخدرات وانتشارها. وشددت على مراجعة التشريعات والقوانينالصارمة ضد المتعاطين والمروجين للمخدرات في المؤسسات التعليمية حفاظا على الطلاب. Advertisements وأشار وكيل وزارة التعليم العالي بروفيسور سامي محمد شريف بحسب آخر لحظة، إلى أهمية دور الوزارة في رسم خارطة طريق لمكافحة ومحاصرة ظاهرة المخدرات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتاً الى ان الوزارة تولي مجتمع الطلاب والبيئة الجامعية المستقرة للتحصيل المعرفي والدراسي اهمية قصوى وأولوية اكثر في المرحلة القادمة. من جانبه دعا رئيس اللجنة القومية لمكافحة المخدرات بروفيسور الجزولي دفع الله لتطوير قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ليتجنب القصور في القانون الجنائي مع القيام بحملات مؤسسية للتوعية بخطورة المخدرات وآثارها السالبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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