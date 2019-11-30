تجمع المهنيين: إقرار حل “الوطني” هزيمة حقة للثورة المضادة

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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قال تجمع المهنيين، إن إقرار مجلسي الوزراء والسيادة قانون حل حزب المؤتمر الوطني “رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور”.
وأشار التجمع بحسب صحيفة السوداني، إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات تفرض بمزيد من المقاومة والنضال.
وأكد التجمع في بيان دعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات الثورة.
وأردف: “نقف بالمرصاد لكل انحراف عن الطريق الذي ارتضاه شعبنا الأبي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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