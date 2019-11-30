التخطي الخاطئ يؤدي لمقتل حفيد الشيخ الكباشي بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام مربع 8 أبشع جريمة قتل تشهدها المنطقة في الأونة الأخيرة ، حيث كان حفيد الشيخ الكباشي على متن عربة بوكس يقودها شقيقه ، ومعهم إبن شقيقه الطفل مصعب ، فجأة قام سائق بوكس موديل 80 بالتخطي الخاطئ عدة مرات لعربة القتيل .

وعند وقوف حفيد الشيخ الكباشي توقفت أمامه ثلاثة عربات بوكس هايلوكس 80 وأخر 81 وعربة لاندكروزر ودار نقاش بينهم ، وفجأة إستخرج المتهمين سكاكينهم ومزقو جسد حفيد الشيخ الكباشي بأكثر من 15 طعنة ولم تأخذهم رأفة حيال الطفل الذي كان يجلس مع عمه في العربة وتركو حفيد الشيخ الكباشي يبحر في بركة من الدماء .

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إلا أن الحس الأمني لشعبة مباحث دار السلام مكنهم من إلقاء القبض على المتهمين وأحد تلو الآخر وفتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 21/ 130 .

وبعد إكتمال التحريات تم نقل الأوراق للمحكمة وسيتم عقد أولى الجلسات في الأيام القادمة بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )