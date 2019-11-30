الزكاة بالشمالية توزع (10) آلاف سلة

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة دشن والي الولاية الشمالية المكلف رئيس مجلس امناء ديوان الزكاة اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري أمس، دشن مشروع توزيع السلة الغذائية لعدد عشرة آلاف أسرة بتكلفة كلية بلغت12مليون جنيه، سليمان واشاد والي الولاية الشمالية المكلف في تصريح بجهود ودعم واسهامات ديوان الزكاة بالمركز والولاية في دعم مشروعات وبرامج الولاية المختلفة خاصة مشاريع الفقراء والمساكين واصحاب الحاجات. Advertisements وأعلن الوالي عن خطة طموحة يتم وضعها الان لعمل مشروعات انتاجية للفقراء ضمن موازنة ديوان الزكاة للعام2020م. وقال وفقاً لآخر لحظة، ان الديوان يرتب لتدشين مشروع نفرة دعن الخلاوى بتكلفةكلية تقدر باكثر من ثلاثة ملايين جنيه، واضاف ان جملة المبالغ التي صرفها ديوان الزكاة بالولايةلاصحاب الحاجات بلغت “146” مليون جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين 134 ألف أسرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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