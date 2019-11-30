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وزير الري والموارد المائية الى القاهرة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 30-نوفمبر-2019

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وزير الري والموارد المائية الى القاهرة

 

يتوجه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع سد النهضة المقرر الثالث من ديسمبر القادم.

 

 

 

 

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وسيلتئم اجتماع القاهرة يومي الأثنين والثلاثاء، ويليهما اجتماع ثالث في الخرطوم، وآخر بأديس أبابا نهاية الشهر المقبل.

 

 

 

 

 

 

وفي السادس عشر من نوفمبر الجاري، وبحسب آخر لحظة، كشفت القاهرة عن أن الاجتماع الوزاري الأول بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا شهد تقديم الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، رؤيتها للملء والتشغيل، التي تعد أحد أبرز نقاط الخلافات في الآونة الأخيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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