احتواء توترات اهلية بوسط دارفور

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة أكدت حكومة ولاية وسط دارفور احتواء توترات بمحلية “وادي صالح” عبر ارسال قوة لتهدئة الاوضاع بالمنطقة، في وقت اشادت فيه بدور الادارة الاهلية في التماسك المجتمعي بين ابناء الولاية. Advertisements وقال مساعد والي الولاية المكلف اللواء ركن سليمان الامين بحسب آخر لحظة ان الخلاف حدث حول ثأر قديم بين أبناء منطقة ام خير بوادي صالح، مبيناً ان تجدد الخلاف سببه عودة القاتل مرة اخرى للمنطقة قبل انتهاء مدة نفيه منها. وأشار الى ان الاوضاع الامنية مستقرة ولا توجد مهددات تمس مجتمع الولاية، وأشاد مساعد بالادارة الاهلية في الولاية لانها مثلت خير معين للصلح وحل الخلافات بالمنطقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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