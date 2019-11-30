التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : حوادث 43 مشاهدة رصدت مصادر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين يواجهون إتهاماً يتعلق بقانون الطوارئ الأمر 2 لضبطهم داخل منزل بحطاب مخزن عدد 200 جوال من الدقيق المدعوم . واستمعت محكمة النظام العام للشاكي الملازم شرطة عثمان محمود وقال معلومة توفرت لأفراد المباحث تفيد بوجود دقيق يتم تعبئته بغرض بيعه بالولايات . Advertisements وبموجب المعلومة تمت مداهمة المنزل وتم ضبط 4 متهمين فيما تم تحريز ماكينة خياطة للجوالات عليه وضع المتحري إفادات كاملة وأرفقها بمستندات الإتهام بجانب المعروضات بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المباحث تكشف تفاصيل ضبط أربعة متهمين يقومون بعملية تهريب دقيق للولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.