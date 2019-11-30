ملثمون يقتحمون سكناً لطالبات جامعة الجزيرة وتعرض طالبة للاجهاض

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة إقتحم ملثمون سكنا للطالبات بجامعة الجزيرة بمدينة ود مدني ،وتسلقوا سور السكن وهددوا الطالبات بالاعتداء عليهن. ما اسفر عن تعرض طالبة (لاجهاض) جنينها ونظمت طالبات الداخلية وقفة إحتجاجية كبيرة تدافعت لها الطالبات امام ادارة الجامعة بالنشيشيبة ورفعن مطالبهن لإدارة الجامعة لوقف الاعتداء المتكرر عليهن وحمايتهن. Advertisements وبحسب آخر لحظة، فان مجهولين ملثمين لا يعرف عددهم تسلقوا سور الداخلية وهددوا الطالبات بالاعتداء عليهن، وشددن على القبض على المعتدينومحاسبتهم، وتوفير التـأمين الكافي لهن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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