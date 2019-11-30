طالب يلقي مصرعه بآلة حادة

تلقت شرطة غرب الحارات بمحلية كرري بلاغاً من أحد الأباء أفاد في بلاغه بأن متهماً تمكن من طعن إبنه الطالب بسكين في صدره ليتم إسعافه لتلقي العلاج ، إلا أن روحه فاضت لبارئها .

لتقوم الشرطة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة لتحديد أسباب الوفاة وتسليمها لأسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية اللازمة وتم تشييعه في موكب حزين .

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ومن خلال التحريات إتضح بأن نقاشاً نشب بين المتهم والمجني عليه أدى الى وقوع المشاجرة التي إنتهت بمقتل الطالب بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )