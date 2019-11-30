طالب يلقي مصرعه بآلة حادة

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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تلقت شرطة غرب الحارات بمحلية كرري بلاغاً من أحد الأباء أفاد في بلاغه بأن متهماً تمكن من طعن إبنه الطالب بسكين في صدره ليتم إسعافه لتلقي العلاج ، إلا أن روحه فاضت لبارئها .
لتقوم الشرطة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة لتحديد أسباب الوفاة وتسليمها لأسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية اللازمة وتم تشييعه في موكب حزين .
ومن خلال التحريات إتضح بأن نقاشاً نشب بين المتهم والمجني عليه أدى الى وقوع المشاجرة التي إنتهت بمقتل الطالب بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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