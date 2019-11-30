غندور: سيجيز الشعب قريباً قانون تفكيك قوى إعلان الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألمح رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، بروفيسور إبراهيم غندور، إلي قرب نهاية قوى الحرية والتغيير. وقال على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (سيجيز الشعب قريباً قانون تفكيك قوى إعلان الحرية والتغيير). وأضاف: (ستدور عجلة التاريخ ولن تتوقف هنا، وسيجيز الشعب قريباً بإذن الله تعالى قانون تفكيك (تمكين قحت). ويحرر شهادة الوفاة للفاشلين، فلا تشغلوا الناس عن قضاياهم بتصفية أحقادكم الشخصية وأمنياتكم الحزبية. ومهما فعلتم فستظلون كما أنتم أحزاباً صغيرة وصغيرة جداً سرقت ثورة شعب عظيم). صحيفة الانتباهة

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