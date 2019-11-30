اختيار السودان رئيساً لاتفاقية “أوتوا” لحظر الألغام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتمد اجتماع المراجعة الرابع للدول أعضاء في اتفاقية “أوتوا” المنعقد بأوسلو بالعاصمة النرويجية “أوسلو” بمشاركة 164 دولة رئاسة السودان لدورة 2020 التي تستمر لمدة عام.

ويقود السودان خلال رئاسته دورة 2020 بمساعدة لجانٍ أمميةٍ متخصصة تسريع العمل في محاور الاتفاقية الخمس التي تشمل تدمير مخزون الألغام وإزالتها ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام والدعم والمناصرة.

وخاطب الاجتماع القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف السفير عثمان أبو فاطمة. ومن المُقرر أن يرأس الاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء اتفاقية “أوتوا”، ويتولى الإشراف على الأنشطة المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاقية ومتابعة تنظيم وتنسيق الفعاليات المرتبطة بها.

وأرجع االمدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد، إجماع الدول الأعضاء باتفاقية أوتوا، على اعتماد ترشيح السودان للاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء، للتقدم والنجاح الذي أحرزه السودان من خلال إعلان مناطق شرق السودان خاليةً من الألغام والتنسيق الذي قادته وزارة الدفاع عبر المركز القومي لمكافحة الألغام مع الشركاء والمانحين وبعثتي السودان بجنيف وأوسلو. السوداني المادة السابقة الداعشي الجزولي يقتحم مسجد جامعة الخرطوم مستعيناً بميليشيات النظام البائد المقالة القادمة عبد الواحد محمد نور يدعو إلى محاسبة قادة ورموز حزب المؤتمر الوطني

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