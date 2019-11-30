قوى الحرية: نحن مع عزل المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية فقط لا 10 سنوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، إنهم ليسوا مع حظر المؤتمر الوطني لـ(10) سنوات، وإنما عزله في الفترة الانتقالية. وشدد الشيخ في حديثه لبرنامج “حوار مفتوح”، بفضائية النيل الأزرق، على أنهم لن يصادروا حق المواطنين في التصويت للإسلاميين خلال الانتخابات، وأضاف: “صناديق الانتخابات تحكم”. وكشف الشيخ عن ترشيحه من قبل حزبه لتولي منصب والي الخرطوم، وأشار إلى أن كل الولايات قدمت مرشحيها لمناصب الولاة باستثناء ثلاث ولايات، مؤكداً أن تقسيم الولايات لا يتم على أساس حزبي، وقال إنهم يبحثون مشاركة لجان المقاومة في المجلس التشريعي وإن هناك اتصالات بهذا الخصوص. وأكد الشيخ أن قوى الحرية والتغيير متفقة على تسليم الرئيس السابق البشير للمحكمة الجنائية، ودعا المكون العسكري لتغيير موقفه بشأن تسليم البشير، وسخر من الحديث عن وجود محاولات انقلابية، وقال: “مافي انقلابات حتحصل لأنو الثورة محروسة”. وبشأن مفاوضات جوبا أكد الشيخ سعيهم للاتفاق مع قوى الكفاح المسلح، ونفى وجود خلافات داخل المؤتمر السوداني، مؤكداً عدم رغبته في تولي رئاسة الحزب مرة أخرى، ولم يستبعد التجديد لرئيس الحزب الحالي عمر الدقير مرة أخرى.

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