تفاصيل جديدة في قضية قاتل الشاب معاذ صديق…

الخليج 365:

وسط حضور كبير من أولياء الدم أصدرت محكمة الجنايات بكرري قرارها بالإعدام في مواجهة المتهم بقتل الشاب معاذ صديق بسبب خلاف حول موبايل .

وكان أولياء الدم قد رفضوا العفو أو الدية وتمسكوا بالقصاص ، وبعد تأكد المحكمة من الاعلام الشرعي وظهور والد القتيل ووالدته ومطالبتهم بالقصاص صدر الحكم في مواجهة المتهم بالإعدام.

حيث قام بتمثيل أولياء الدم الأستاذ حربي جميز المحامي مع حق الطرفين في الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً من النطق بالحكم. المادة السابقة القبض على شابة ليبية متخصصة في استدراج السودانيات بليبيا… المقالة القادمة قوى الحرية: نحن مع عزل المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية فقط لا 10 سنوات

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