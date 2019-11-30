القبض على شابة ليبية متخصصة في استدراج السودانيات بليبيا…

الخليج 365:

سجلت شابة ليبية تواجه اتهاماً باستدراج السيدة السودانية (زينب) إعترافات خطيرة حول الخطف ، التعذيب والقتل .

وقالت : ذهبت إلى السودانية القتيلة (زينب) في منزلها بمنطقة (الصابري) ، ولم أجدها ووجدت في تلك الأثناء من سألتها عنها ، قالت إنها غير موجودة الآن ، مما حدا بي أن أطلب منها رقم هاتفها ، وكان أن أعطتني إليه ، فاتصلت عليها ، دار بيني وبينها حديث من خلال المكالمة ، والتي على خلفيتها طلبت مني أن آتي إليها عقب توجهها إلى مكان عملها ، وعندما أزفت الساعة اتصلت عليها هاتفياً وسألتها هل حضرتي الآن ، وكان أن توجهت إليها مباشرة ، وأثناء ماوصلتها جاء الشاب (جمال عشرة) بسيارة ، ومعه مجموعة من الشباب الذين قاموا بإختطاف السيدة السودانية (زينب) واصطحبوني معها نحو وجهتهم ، إذ أنهم توجهوا بنا من ذلك المكان الى أحدى (المزارع) القريبة من البحر ، وهناك تم تعذيب السودانية (زينب) مما أدى إلى وفاتها متأثرة بما تعرضت له من أذى .

من جهتها ألقت السلطات الليبية القبض على شابة ليبية تستدرج السودانيات للخطف والقتل خلال الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي مجموعات إجرامية تشير إلى أن الجهات المنفذة للجرم مليشيات ليبية درجت على اختطاف وقتل نساء سودانيات وجد آثار تعذيب على أجسادهن .

وبحسب المعلومات فإن جثة سيدة سودانية تدعى (زينب) ، وهي مقيمة في شارع (الشريف) ، بحيث عثر عليها في البحر بمنطقة (الصابري) ، وتظهر عليها آثار التعذيب بوضوح شديد ، أما السودانية الثانية القتيلة (عائشة يونس ) ، فهي مقيمة في منطقة (السلماني) ، وتم العثور عليها ملقاة بالقرب من مستشفى (الجلاء) ، وهي أيضاً تعرضت للتعذيب على أيدي الجناة.