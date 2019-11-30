شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفع جهاز المخابرات العامة حصانة ضابط برتبة ملازم وضابط صف متهمين مع آخرين بقتل الشهيد محجوب التاج الطالب بكلية الرازي إبان احتجاجات ثورة ديسمبر. وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إنّ النيابة العامة خاطبت جهاز المخابرات العامة لرفع حصانة المتهمين عقب إطلاعها على فيديو يوثّق عملية قتل الشهيد محجوب. وأبانت أنّ جهاز المخابرات استجاب لطلب النيابة ورفع حصانة المتهمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات ترفع حصانة ضابطين متهمين بقتل الشهيد محجوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.