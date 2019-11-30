معاقبة جمال سالم.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نبارك لجميع الاهلة انتصار (سيدالبلد) بالأمس على ضيفه بلاتنيوم الزيمبابوي في افتتاحية مباريات الفريق في مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدفي الطوربيد محمد موسى الضي.

• حتي وان كان المستوى الفني لم يرضي تطلعات الجماهير .. فقد ذكرتُ في مقالة سابقة ان مثل هذه المباريات (ما بنفع فيها تقديم عروض جميلة) من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

• في النهاية حقق الهلال المهم .. ووضع اول (3 نقاط) في رصيده تصدر من خلالها المجموعة الثانية بجدارة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي التونسي .. الذي تغلب على الاهلي المصري بهدف دون رد في ملعب سوسة.

• بالأمس كان بإمكان الهلال الخروج فائزا بهدفين دون رد .. وهي نتيجة تعتبر بكل المقاييس جيدة للغاية .. لكن ماذا نفعل مع استهتار جمال سالم الفريق .. الذي استقبلت شباكه هدف من (موقف الشهداء) بأم درمان.

• هذا استهتار مرفوض من حارس يلعب في صفوف فريق كبير يشارك في بطولة كبيرة .. تعتبر الاولى على مستوى الاندية.

• حتي هذا الاستهتار غير مقبول من لاعب محترف في جميع مباريات مع الفريق حتي وان كانت ودية.

• الهلال تنتظره مباريات أصعب من التي جرت بالأمس .. وتحديدا أمام الثنائي الاهلي المصري والنجم الساحلي .. والاستهتار أمام هذا الثنائي قد يكلف الفريق الخسارة وفقدان نقاط المباراة.

• المطلوب من القطاع الرياضي بنادي الهلال معاقبة جمال سالم بالخصم المالي .. حتي لا يتكرر ما حدث بالأمس .. لأن المباريات القادمة لا تتحمل أي خطأ.