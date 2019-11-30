الجبهة الثورية ترسل وفدا إلى الخرطوم غدا الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الجبهة الثورية السودانية، إرسال وفد إلى العاصمة السودانية الخرطوم للتبشير بالسلام وتعزيز فرص إحلاله.

ومن المقرر أن تنطلق في “12” ديسمبر المقبل، الجولة الثانية للمفاوضات بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح، في عاصمة دولة جنوب السودان مدينة “جوبا” .

وكانت الجبهة الثورية، والحكومة الإنتقالية وقعا إتفاق حول الإعلان السياسي الذي نص على وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات.

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وقال بيان صادر عن الجبهة طالعته “صوت الهامش” أن وفد منها سيصل إلى الخرطوم، يوم “الأحد” وسيلتحق به قيادات الجبهة المتواجدين بالداخل ووفد تنظيمات التي وصلت إلى الخرطوم .

وأشارت إلى أن الوفد سيقوم بالتبشير بالسلام وتعزيز فرص إحلاله في جولة المفاوضات المقبلة .

وأكدت عملها مع شركائها في الثورة على إستنهاض عزيمة الشعب السوداني، لإعلاء قيم السلام والوقوف بإرادة شعبية قوية لتحقيق أجندة الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة.