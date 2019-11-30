عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 30 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الوطني المحلول : قانون التفكيك يشرد الكفاءات

الحرية والتغيير: قرار الحل يشمل احزاب امين وكاشا وطه

حمدوك رئيسا للانقاذ تتويجا لثورة السودان

جامعة الخرطوم تعتزم تحريك اجراءات قانونية ضد الجزولي وانصاره

عطش بأقسام التحاميد بالجزيرة ومطالبة لـ السيادي بالتدخل

عبد الحي يوسف:القراي كذّاب أشر وغيرمؤتمن على الديانة ولا الأجيال

التيار

وزير العدل : لجنة لتصفية مؤسسات النظام البائد

العفو الدولية ترحب بقرار الغاء قانون النظام العام

نقل كرتي واخرين من رموز النظام البائد لسجون بالولايات

حمدوك يفوز برئاسة الـ ايقاد

وزير العدل : لجنة مختصة بشأن توصيات حل المنظمات والمؤسسات والشركات وفقا لقانون التفكيك

هتافات ضد الجزولي بجامعة الخرطوم

عبد الواحد: تفكيك الإنقاذ متأخر ومنح الوطني فرصة لإخفاء جرائمه

الراي العام

غندور : حل الوطني غير قانوني ولن يمنعنا من ممارسة حقوقنا

المالية : دعم السلع الاستراتيجية باقِ

عرمان في الخرطوم غدا للترتيب لجولة المفاوضات مع الثورية

مدني : حل الوطني يفتح الباب امام اعادة بناء مؤسسات الدولة

السوداني

رفع حصانة منسوبين لجهاز المخابرات متهمين بقتل الشهيد محجوب

سحب فقرة العزل السياسي من قانون تفكيك الانقاذ

ابراهيم الشيخ : حزبي رشحني واليا للخرطوم

مشادات وملاسنات بمسجد جامعة الخرطوم

قوى الحرية: ما فاضين للوطني ونحن الثورة والحكومة

أخبار اليوم

التفاصيل الكاملة لمشاريع قوانين تفكيك مؤسسات نظام الانقاذ

قراءات لـ (اخبار اليوم) فى مشاريع قوانين التفكيك والحريق الكبير

الهلال يتخطى عقبة الفريق الزيمبابوى بثنائية ويحصد الثلاثية في اولى خطوات دوري الابطال

إجازة قانون (تفكيك الانقاذ) وأحياء سودانية تتظاهر فرحا

اطراف التفاوض تخاطب الإتحاد الأفريقي لتعيين مبعوث أفريقي للسلام

وفاة 7 مواطنين في حادث مروري بمنطقة سوبا

السودان يعود لقيادة الإقليم ويفوز برئاسة الايقاد

الصادق المهدي يوجه رسالة لمؤتمر الحزب بفرعية أمريكا

الوطن

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“الوطني” يرفض والشارع يحتفل بـ “الحل”

القبض على الشريف بدر بتهم بيع خط “سودانير”

وفد موحد لـ “الثورية” بالخرطوم للتبشر بالسلام قبل مفاوضات ديسمبر

“تاركو” تطلق رحلاتها للدوحة الشهر المقبل

“ايقاد” تختار السودان رئيساً للمنظمة لمدة عام

آخر لحظة

أخيراً .. القبض على المتهم الأول ببيع خط هيثرو

الوطني يسخر من حله والتغيير تدافع بشدة عن القرار

المالية: الحديث عن رفع الدعم تعكير للأجواء

ملثمون يقتحمون سكن طالبات جامعيات بالجزيرة

اليوم التالي

القبض على الشريف بدر بسبب “هيثرو” و “93” بلاغاً ضد رموز الإنقاذ

الإيقاد تنتخب حمدوك رئيساً للدورة الحالية

غندور يهاجم قوى الحرية والتغيير بسبب حل “الوطني”

مدني عباس: حل جماعة إرهابية وفاسدة لا يتناقض مع الحريات

عبد الحي يوسف يهاجم القراي في خطبة الجمعة

الانتباهة

رئيس سابق لمجلس الولايات يصرف راتبه لـ 5 سنوات بعد إقالته

شركات تعدين تقدّم حوافز”دولارية” لمسؤولين

حمدوك رئيسًا لـ إيقاد”..انخفاض ضئيل لأسعار الدولار

الوطني: قانون تفكيك”الإنقاذ” “تافه” ولن ننصاع له

جامعة الخرطوم: الجزولي”تغوّل” على المنبر ومؤيدوه أساءوا لنائب المدير

قرار وشيك بإعفاء مديري البنوك الحكومية

العفو الدولية: إلغاء قانون النظام العام خطوة كبيرة

الصيحة

قانون تفكيك الإنقاذ يسمح لقادة الوطني بممارسة السياسة

الشرطة تحتوي أحداثًا عاصفة بمسجد الجامعة

النيابة تلقي القبض على الشريف بدر

شركة تسويق شبكي تحتال على”108″ مواطنين بالقضارف

هجو: ما تقوم به”الحرية والتغيير” تقسيمات حزبية ومحاصصة قبيحة

انتخاب السودان رئيسًا لمنظمة”إيقاد” خلفًا لإثيوبيا