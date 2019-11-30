النجم الساحلي يسقط الأهلي المصري.. ويوقف مسيرة فايلر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاز النجم الساحلي التونسي على الأهلي المصري، مساء الجمعة، 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس في أولى مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف النجم الساحلي اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50، إثر تمريرة طولية من وسط الملعب في عمق منطقة جزاء الأهلي، حيث سدد اللاعب التونسي الكرة بسهولة داخل شباك “المارد الأحمر”.

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وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي والنجم الساحلي التونسي فريق الهلال السوداني وفريق بلاتينيوم من زيمبابوي.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة بانتهاء الجولة الأولى بعد فوزه على بلاتينوم 2-1 في أم درمان.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل على استاد السلام في القاهرة، فيما يلعب بلاتينوم مع النجم الساحلي في زيمبابوي.